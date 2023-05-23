الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صاحبة فيديو توصيل والدها لها للامتحانات بالدراجة: "كنت عايزة أعمله مفاجأة"

الطالبة
الطالبة

ڤيديو لم تتعد مدته نصف دقيقة، قامت آية حمدي عبدالباسط، ابنة مركز كفر الدوار  بتصويره لتخليد دور والدها معها أثناء قيامه بتوصيلها بالدراجة إلى امتحانات آخر عام لها بكلية التربية قسم اللغة الفرنسية بجامعة دمنهور، وتداوله الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كمثال يحتذى به.

 

“الدستور” التقى الطالبة صاحبة الڤيديو والتي أكدت أنها لم تتوقع انتشار هذا الفيديو بهذه الصورة الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها قامت بتصويره من أجل توثيق دور والدها معها من أجل مساعدتها على إتمام عملية الامتحانات في العام الأخير لها من المرحلة الجامعية، مؤكدة أنها قامت بتصوير مقطع الفيديو دون علم والدها، وكان الغرض من التصوير عمل مفاجأة له في حفل تخرجها من الكلية كرد لهذا الجميل الذي يقوم به والدها معها.

وذكرت أن والدها يقوم بتوصيل شقيقاتها الثلاث بنفس الوسيلة "الدراجة" من منزلهم بكفر الدوار إلى موقف السيارات ويقطع مسافة تستغرق أكثر من ٣٠ دقيقة، حتى يقوم بالاطمئنان علينا خلال الذهاب إلى الجامعة، مؤكدة أن والدها الذى يعمل محاسب أفنى حياته من أجل المساهمة في تربيتنا تربية صحيحة هى وشقيقتها إسراء وأمنية وإنجي.

كما أشارت الطالبة أيه حمدى، إلى أنها سعيدة جداً برد الفعل الذى شهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن مدى التعب الذى يقوم به الآباء والأمهات من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى أبنائهم وتربيتهم تربية صحيحة على أسس دينية وعلمية قوية. 

 

الاطمئنان التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الفرنسية بكلية التربية جامعة دمنهور رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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