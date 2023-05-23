الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: تريليون جنيه تكلفة حياة كريمة فى 2034

وزارة التضامن
وزارة التضامن

كشفت وزارة التضامن عن زيادة إجمالي الدعم بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عاما الماضية، وزیادته إلى 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث سجل 15 مليارًا فى 2020، و326 فى 2021، و529 العام الجاري 2023.

وأضافت أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية وفقًا لدرجة الفقر هم الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة: الأطفال من 16 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، النساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات ومن هن فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، ذوو الإعاقة غير القادرين على العمل، صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصادياً، المواطنون 65 فأكثر مستحقو المعاشات، جميع ضحايا النكبات والكوارث.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 120% من عام 2015 حتى عام 2023 يستفيد منها حوالي 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 303 مليارات جنيه، تتحمل موازنة الدولة قسطا سنويا بقيمة 190.6 مليار جنيه بزيادة 5.9% سنويا، كما تمت زيادة المعاشات في عام 2022-2034 فقط بنسبة %27%، في نوفمبر 2022 بتكلفة 65 مليار جنيه.

أما عن حياة كريمة، فأكدت أن إجمالي تكلفتها تجاوز 700 مليار جنيه، فى حين تصل تكلفتها عام 2034 لتريليون جنيه، لافتة إلى أن الدولة المصرية نفذت وتنفذ على مدار 7 سنوات ماضية العديد من المشروعات القومية بتكلفة تقارب 7 تريليونات جنيه ساهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري.

جانب من الحدث

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الحماية الاجتماعية الدولة المصرية الطفولة المبكرة العمالة غير المنتظمة الحماية الاجتماعي الفئات المستفيدة المشروعات القومية المعاشات المنصرفة

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