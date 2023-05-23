لو فاتك الترند| منافسة شرسة بين "يوم 13" و"هارلي".. والبورصة تسترد 4 مليارات جنيه من خسائرها

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

مدبولي: إفريقيا تحتاج إلى تمويل 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

https://www.dostor.org/4403656

الملا: رفع نسبة المكون المحلي بمجمع السولار بأسيوط بعد زيادة قدرات التصنيع

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط يرافقه قيادات قطاع البترول في إطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة.

https://www.dostor.org/4403552

البورصة تسترد 4 مليارات جنيه من خسائرها بختام تعاملات اليوم

استردت مؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها السوقية، في ختام معاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب و المصريين على بعض الأسهم المنتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

https://www.dostor.org/4403664

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في التعدي على موظفين لـ18 يونيو

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم لجلسة 18 يونيو المقبل.

https://www.dostor.org/4403512

الكرملين: المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الجبهة

قال الكرملين اليوم إن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.

https://www.dostor.org/4403548

منافسة شرسة بين "يوم 13" و"هارلي".. إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الإثنين

حقق فيلم "يوم ١٣" من بطولة أحمد داوود إيرادات بلغت قيمتها 192 ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم "يوم ١٣" حول زمنين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داوود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

https://www.dostor.org/4403296