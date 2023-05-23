الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إثر توقعات تقلص الإمدادات‭ ‬وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين وتراجع إنتاج دول تحالف "أوبك+"، وهو ما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.47 دولار للبرميل.

 وارتفع الخامان أمس الاثنين، إثر صعود بواقع 2.8 بالمئة في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.

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كما من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أعلنها التحالف المعروف باسم أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إلى تقلص الإمدادات في أسواق النفط. ودخلت التخفيضات حيز التنفيذ هذا الشهر.
وتجتمع أوبك+ مجددا في الرابع من يونيو المقبل، ويتوقع بعض المحللين مزيدا من التخفيضات. 

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه سيُبقي البائعين على المكشوف "متألمين" قائلا إن عليهم "الحذر".

وفيما يتعلق بسقف الديون، سيجتمع البيت الأبيض مع المفاوضين الجمهوريين من الكونجرس اليوم الثلاثاء مجددا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد التزاماتها خلال أقل من تسعة أيام.

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