بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الخامس الابتدائي

نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، عبر بوابة التعليم الأساسي، ارتفعت معدلات البحث من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بهذه الكلمات البحثية، عبر محرك جوجل.

بوابة التعليم الاساسي 2023 نتائج الامتحانات

وخلال اليومين الماضيين، جاء البحث على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، للصف الخامس الابتدئي، حيث بدأ البحث من أولياء الأمور، بعد اقتراب موعد إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

وعبر هذا التقرير، سيتم شرح كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي، بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

ويستطيع الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على نتيجة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر الرابط التالي:

لينك بوابة التعليم الأساسي 2023 eduserv.cairo.gov.eg ، ثم كتابة الرقم القومي المدون في شهادة الميلاد للطالب، واختيار المرحلة الدراسية، ثم اختيار الصف الدراسي، ثم اختيار العام الدراسي، ثم اختيار الفصل الدراسي.

ثم الضغط على عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الطالب الذي حصل عليها على مدار العام الدراسي وتشمل نتيجة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وتستعد مديريات التربية والتعليم فى جميع المحافظات، للانتهاء من تصحيح امتحانات صفوف النقل، ومراجعتها تجهيز النتائج ورفعها على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، وفور تجهيز النتيجة، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، سيتم إتاحتها لجميع الطلبة والطالبات، بالرقم القومي.

ووفقا لمصادر داخل المديريات التعليمية، ستعلن النتيجة الأسبوع الجاري، قبل البدء في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وإعلان نتائجها للطلاب.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اختبارات امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، للشهادة الإعدادية، على أن تنتهي بجميع المديريات التعليمية، نهاية الأسبوع الجاي، وستعلن النتيجة الأسبوع المقبل تباعا في المديريات التعليمية.