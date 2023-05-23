«مخطوط مجهول للبابا القبطي كيرلس بن لقلق عن مرتبة الأساقفة» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، خامس محاضرات الموسم الثقافي الثالث عشر، بعنوان "مخطوط مجهول للبابا القبطي كيرلس بن لقلق عن مرتبة الأساقفة"، يحاضر فيها القس باسيليوس صبحي أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الإكليريكية، الخميس 25 مايو، بمركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات (C).

من المثير للدهشة أن تاريخ الكنيسة القبطية لم يُنشر كاملاً بعد، لعدم نشر النصوص التاريخية المُصاحبة والموازية لهذا التاريخ، خصوصًا النصوص التي تسجل عملية تكريس زيت الميرون المقدس وما يصحب ذلك من زيارات البطاركة للعديد من الأديرة والتجمعات الرهبانية والتي اقتصرت في إعداد الميرون على أديرة وكنائس الوجه البحري فقط، وهذا التقليد المتوارث في الكنيسة القبطية أدى لتقدم وأفضلية أساقفة الوجه البحري على نظرائهم من أساقفة الوجه القبلي؛ في التكريس والتقديس وغيرها من المناسبات الكنسية، وفي هذا الإطار يأتي موضوع محاضرة اليوم والتي تعد ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

في سياق آخر، تنظم المكتبة من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان "الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية"، ظهر الأربعاء 31 مايو بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات.

تأتي الندوة في ضوء ما يثيره الإعلام الجديد من قضايا وتحديات، فبقدر تطور وسائل الإعلام وأدواته على نحو غير مسبوق، بقدر ما تتصاعد التحديات الناتجة عن هذا التطور؛ فرغم أن التغير أو التحول في أي مجال يحتاج إلى أعوام كي نستشعر آثاره، إلا أن التطور الحادث في الإعلام بتقنياته الحديثة ووسائله المتطورة بات ينعكس بسرعة تفوق إدراك البشر حيث تنتقل آثاره في أيام وأسابيع قليلة وتطرح تحديات كثيرة على جوانب عِدة.



يناقش سامي عبد العزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة موضوع "تغيير مناهج الإعلام وموقع الإعلام التقليدي في ضوء تحديات الإعلام الجديد"، ويتناول الإعلامي محمد عبده مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري موضوع "الأخلاقيات المهنية في ضوء معطيات الإعلام الجديد"، بينما يطرح سعيد المصري أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة "أبرز التحديات الإعلامية التي تثيرها وسائل الإعلام الجديد وسبل المواجهة"، تدير الندوة الإذاعية إيناس جوهر.