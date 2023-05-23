الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل وقف إطلاق النار بين الجيش السودانى والدعم السريع

السودان
السودان

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان في السودان، إن أخر التطورات في المدنية، عقب تصاعدات بين الجانبين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

وقال مراسل القناة، إنه منذ الأمس بدأت هدنة مختلفة في العاصمة الخرطوم، وتحديدًا في مدينة أم درمان، حيث توقف تمامًا تحليق الطائرات الحربية، ولم تحلق اليوم إلا طائرة واحدة وهي طائرة استطلاع، مضيفًا أن هناك هدوءًا تامًا يسود مدينة أم درمان.

ولفت إلى أن الاشتباكات توقفت تمامًا في أنحاء المدينة ولا يوجد أي دوي انفجارات أو أي أصوات للرصاص، موضحًا أن حركة المواطنين عادية ومستمرة ومستقرة تمامًا، مُشيرًا إلى أن هناك أحاديث عن عدم إخلاء الدعم السريع للمستشفيات وبعض المناطق الحيوية في أم درمان. 

وتابع أنه من المُتوقع خروج الدعم السريع من المستشفيات ومن المرافق الحيوية في أعقاب الهدنة، خاصة أن المواطنين في مدينة الخرطوم بحري ينتظرون إصلاح محطة المياه، حيث يعاني السودانيون هناك من عدم توافر مياه الشرب.

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