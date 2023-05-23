أوسوريو يطالب مخطط الأحمال بإعداد ملف كامل عن الحالة البدنية للاعبين

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، من مخطط الأحمال بالفريق إعداد ملف كامل عن حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الأخيرة، سواء خلال مشاركتهم في المباريات أو التدريبات.

وسيقوم علاء رجب، مخطط الأحمال، بتقديم تقرير مدعم بالأرقام والإحصائيات الخاصة بكل لاعب وتقديمها للمدير الفني.

ويرغب أوسوريو في الوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب خلال الفترة الحالية ووضع برامج لتجهيزهم، خاصة أن هناك متسعًا من الوقت على المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش يوم ٣٠ من الشهر الجاري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، غدًا الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم ٣٠ من الشهر الجاري في مسابقة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد خوض مباراة، أمس، أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد.