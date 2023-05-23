الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يطالب مخطط الأحمال بإعداد ملف كامل عن الحالة البدنية للاعبين

كالورس اوسوريو مدرب
كالورس اوسوريو مدرب الزمالك

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، من مخطط الأحمال بالفريق إعداد ملف كامل عن حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الأخيرة، سواء خلال مشاركتهم في المباريات أو التدريبات.

وسيقوم علاء رجب، مخطط الأحمال، بتقديم تقرير مدعم بالأرقام والإحصائيات الخاصة بكل لاعب وتقديمها للمدير الفني.

ويرغب أوسوريو في الوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب خلال الفترة الحالية ووضع برامج لتجهيزهم، خاصة أن هناك متسعًا من الوقت على المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش يوم ٣٠ من الشهر الجاري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، غدًا الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم ٣٠ من الشهر الجاري في مسابقة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد خوض مباراة، أمس، أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد.

الزمالك والداخلية الكولومبي خوان كارلوس بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مخط أحمال الزمالك

الأكثر قراءة

افتتاح الملتقى الطلابي الأول لجيل مستقبل الجامعة بجامعة بني سويف الأهلية

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الرابع بلجان النجيلة

ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة فى الشروق

مركز إعلام زفتى يعقد ندوة عن الأمومة الآمنة

إطلاق حملة "في كل ثانية حياة" ضمن المشروع القومي للرعايات ببني سويف

السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس