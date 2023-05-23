الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب" توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة "بغدودة"

الضرائب
الضرائب

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، حقيقة ما ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية، بعد التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، الذي خاطب المصلحة رسميا لتوضيح الأمر.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة، وفق بيان مصلحة الضرائب، أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27-8-2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن 6 أشهر، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه.

الأكثر قراءة

افتتاح الملتقى الطلابي الأول لجيل مستقبل الجامعة بجامعة بني سويف الأهلية

مركز إعلام زفتى يعقد ندوة عن الأمومة الآمنة

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الرابع بلجان النجيلة

ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة فى الشروق

إطلاق حملة "في كل ثانية حياة" ضمن المشروع القومي للرعايات ببني سويف

السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس