الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الثمان الصعبة.. عهد نوري المالكي".. كتاب يلخص 8 سنوات من عمر العراق

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار العارف للمطبوعات والنشر ببيروت كتاب “الثمان الصعبة.. عهد نوري المالكي 2006- 2014”،  للإعلامي والبرلماني العراقي ياسين مجيد.

الكتاب يتعرض للمصاعب التي رافقت المسيرة العراقية منذ عام ٢٠٠٦م والأحداث العراقية عربيًا ودوليًا والعلاقات العراقية العربية والعراقية الإيرانية إضافة للعلاقة العراقية الأمريكية.

 ويستعرض الكتاب ما حدث ليلة تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين وما جرى فيها إضافة للعلاقة العراقية السورية واتهام العراق للسوريين بدعم الإرهاب.. إضافة إلى الملف العراقي الداخلي والعلاقة بين الشيعة والكرد.

كما يتطرق الكتاب لما فعله تنظيم داعش الإرهابي وتوغله في العراق وتأثير ذلك وما تبعه من أحداث نتج عنها الكثير من الأمور، ويشرح أبعاد التنظيم في كل من الموصل والانبار وغيرها.

كما يعد الكتاب أول توضيح لوجهة نظر رئيس الوزراء الأسبق للأحداث التي عاصرت فترة حكمه للعراق منذ عام ٢٠٠٤ - ٢٠١٤م.

غلاف الكتاب
دار العارف بيروت ثمان المالكي الصعبة ياسين مجيد المسيرة العراقية

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