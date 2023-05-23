الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس قواد وفتاة بتهمة الدعارة في العجوزة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس قواد وفتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الدعارة عبر الإنترنت في العجوزة.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع قواد وسيدة، لاتهامهما بالترويج لممارسة الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في العجوزة، وتبين أن القواد كان يستدرج راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت التحقيقات، أن القواد والسيدة يستدرجان الزبائن عن طريق صفحة على الفيس بوك، بمقابل 3 آلاف جنيه في الليلة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب (قواد) أنشأ صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" للترويج للممارسة الدعارة مع الفتيات، بمقابل مبالغ مالية.

ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود شاب يستقطب الزبائن، ترويجًا  لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، في العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشاب وبرفقته فتاة، تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

افتتاح الملتقى الطلابي الأول لجيل مستقبل الجامعة بجامعة بني سويف الأهلية

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الرابع بلجان النجيلة

ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة فى الشروق

مركز إعلام زفتى يعقد ندوة عن الأمومة الآمنة

إطلاق حملة "في كل ثانية حياة" ضمن المشروع القومي للرعايات ببني سويف

السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس