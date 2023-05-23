البابا تواضروس يزور دير "الأنبا أنطونيوس" بڤيينا

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دير القديس الأنبا أنطونيوس بڤيينا، التابع لإيبارشية النمسا.

وكانت لقداسته جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، حضرها إلى جانب الأنبا جابريل أسقف النمسا، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

وخلال اللقاء تحدث قداسة البابا عن أن الرهبنة مسيرة حب، وجهاد وأجاب على أسئلتهم، وتناول الجميع الطعام معًا.

كان قداسته قد زار دير القديسة حنة للراهبات( تحت التأسيس) وتقابل مع الراهبات وطالبات الرهبنة، وألقى عليهم كلمة دارت حول موضوع "الاشتياق إلى الله".