الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يزور دير "الأنبا أنطونيوس" بڤيينا

البابا خلال الزيارة
البابا خلال الزيارة

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دير القديس الأنبا أنطونيوس بڤيينا، التابع لإيبارشية النمسا.

وكانت لقداسته جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، حضرها إلى جانب الأنبا جابريل أسقف النمسا، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

وخلال اللقاء تحدث قداسة البابا عن أن الرهبنة مسيرة حب، وجهاد وأجاب على أسئلتهم، وتناول الجميع الطعام معًا.

كان قداسته قد زار دير القديسة حنة للراهبات( تحت التأسيس) وتقابل مع الراهبات وطالبات الرهبنة، وألقى عليهم كلمة دارت حول موضوع "الاشتياق إلى الله".

الانبا مقار اسقف الشرقية والعاشر من رمضان الانبا مقار اسقف الشرقية اسة البابا تواضروس الثاني أسقف الشرقية اسقف بنى مزار البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثان

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس