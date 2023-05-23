محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ممشى منوف الجديد

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، حيث استهل جولته بتفقد أعمال إنشاء وتطوير ممشى مدينة منوف الجديد بطريق البطحة البحرية تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير بممشى منوف بطول (500) م وبتكلفة ما يقرب من (5) ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات والنجيل الصناعى والحجر الهاشمى والرخام والبرجولات الخشبية والوصلات الكهربائية وزراعة الأشجار ونباتات الزينة، ومن المقرر إنهاء كل الأعمال الديكورية والإنارة خلال أسبوع تمهيداً للافتتاح، كما تفقد المحافظ النافورة الديكورية وأعمال قطع الفرمة وفرد طبقة الأساس بمحيط الممشى بداية أول كوبري السرساوية وحتى البنك الأهلي لإقامة باركينج للسيارات بطول 800 م وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة بالكامل.

وخلال تفقده للممشى، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز منوف بإنشاء إدارة للإشراف على الممشى للحفاظ على ما تم تطويره والاعتناء بالمساحات الخضراء بصفة دورية لإضفاء مظهراً جمالياً وخلق متنفس حضاري لأهالي وزائري المدينة.

كما تفقد محافظ المنوفية ممشى البطحة القبلية عقب الانتهاء من أعمال التطوير بطول 750، موضحا أن أعمال التطوير بالممشى شملت إنشاء خرسانة مطبوعة وبرجولات ومساحات خضراء وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين، والتي تأتي ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الجمالي للمحافظة وإحداث نقلة حضارية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وفى سياق متصل، تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة (5) شوارع مدرجة ضمن الخطة الإضافية بمدينة منوف بنسبة إنجاز 70%، حيث تفقد أعمال التطوير بشارع الشوربجي من قطع الفرمة ووضع طبقة الأساس بطول 400 م وبنسبة تنفيذ 40 %، كما تفقد المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بشارع القارح بطول 250 م وجارى البدء في رفع مطابق الصرف الصحي تمهيداّ لأعمال الرصف ومن المقرر نهو كافة الأعمال المقررة خلال شهر لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كونها منطقة حيوية.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع برهام القبلي، حيث تم وضع طبقة الأساس وفرد طبقة السن وتشغيله بطول 350 م وبنسبة تنفيذ 40%، كما تفقد أعمال الرصف بشارع برهام البحري من قطع الفرمة وتكسير الأرصفة المتهالكة بطول 200 م تمهيداً للبدء في باقي الأعمال المقررة.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام، مشدداً على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمعدلات الأداء لضمان نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية تحقيقاً للصالح العام.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة ومدخل مدينة منوف سكة سرس الليان، وذلك ضمن (4) ميادين جاري تطويرها بنطاق المدينة بهدف الارتقاء بالمظهر العام وتخفيف الاختناقات بالشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه تم الانتهاء من رصف (11) شارع ببلاط الإنترلوك وهم (شارع الشرقاوي، أبوحصوة، أبوزيد، العزب، مليك، شارع فاضل، البدوي، محمد حسني، النادري، الشهالي، نور)، فضلا عن الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية النهائية بشارعي مسجد التقوى ورياض، وكذا جارى رصف (5) شوارع بالمدينة وهي (ريحان، القارح وامتداده، الجندي، الشوربجي، برهام القبلي).