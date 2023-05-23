محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس ضمن "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس بمركز صدفا للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع الذي تم الانتهاء منه وتسليمه، وذلك ضمن المشروعات التي يجري العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس عصام القرن مدير مديرية الاسكان بالمحافظة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وممثلي دار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس النموذجي والذي تم انشاؤه على مساحة 230 مترًا مربعًا، بتكلفة مليون و566 ألف جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية والذي تم الانتهاء منه وتسليمه تمهيدًا لتشغيله وتعظيم الاستفادة منه لتلبية إحتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ لافتاً الى أهمية مشروعات مواقف السيارات النموذجية التي يجري انشائها بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال المحافظ إنه يجرى تنفيذ مشروعات الأسواق الحضرية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه مع هيئة الأبنية التعليمية وللإشراف على تنفيذ 14 مشروعًا يجري تنفيذها كمرحلة أولى تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل، والتي تم تنفيذها وتسليمها بتكلفة اجمالية بلغت 74 مليونًا و793 ألف جنيه.

وأشاد المحافظ بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة ومنطقة هيئة الابنية التعليمة بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح وجهودهما المبذولة في التوسع في إنشاء مشروعات الاسواق ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية والحضرية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة التي يجري إنشاؤها ضمن خطة الهيئة السنوية، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة.

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