الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: صافرة ليبية تدير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

الحكم الليبي معتز
الحكم الليبي معتز إبراهيم

أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استقر على حكم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وقالت صحيفة “أصوات” الليبية، إن “كاف” عين الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم لذهاب نهائي دوري الأبطال الذي سيقام في القاهرة.

وسبق للحكم الليبي أن قاد مباراة إياب ربع نهائي الموسم الحالي التي جمعت الأهلي والرجاء المغربي، والتي عرفت خروج الرجاء من المنافسة.

كما عين “الكاف” الحكم التونسي، هيثم قيراط، لقيادة غرفة “الفار”، وسبق له أن لعب نفس الدور خلال إياب ربع النهائي الذي جمع الوداد البيضاوي وسيمبا التانزاني، وأيضا لقاء ذهاب نصف النهائي الذي جمع الوداد بنادي صن داونز بمركب "محمد الخامس” بالدار البيضاء.

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 يونيو على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تُقام مباراة الإياب، يوم 11 من الشهر ذاته، في المغرب، في تكرار لنهائي النسخة الماضية، الذي أُقيم في شهر مايو الماضي، على ملعب مركب محمد الخامس، الذي شهد انتصار الفريق الودادي بثنائية نظيفة.

كاف نهائي دوري أبطال إفريقيا الاهلى الوداد المغربي الليبي معتز إبراهيم

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