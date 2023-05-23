الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة الصناعة: يجب تعزيز قدرة المستثمر المصرى وحثه على الصناعة الوطنية

عمرو فتوح
عمرو فتوح

طالب عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطى، بضرورة إطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مصر، بمشاركة المجتمع ككل، وذلك على غرار العاصمة الإدارية، وحياة كريمة وغيرها.

وأكد فتوح، خلال لجنة الصناعة بالحوار الوطني، على قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الحلم وتلك الرؤية، مشيرا إلى أن المجتمع الصناعى يثق تمامًا الثقة فى قدراته وإمكانياته وطاقاته، وتنوع الاقتصاد المصرى، موضحاً أن الهدف من المقترح هو هدف قومى، لدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، التى تقوم إلى إنشاء المشروعات المفيدة للدولة والمواطن، وزيادة تنافسية المنتج المصرى والصناعة الوطنية، حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب.

وكشف رئيس لجنة الصناعة المركزية بالحزب، أنه يجب تعزيز قدرة المستثمر المصرى وحثه على الصناعة الوطنية، لإحداث نقلة كبيرة فى الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية لمصر، يضع على الحكومة تحديًا حقيقيًا نحو دعم تنافسية الصناعة، بالعمل على خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية، عن كاهل كل منتج مصري.

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