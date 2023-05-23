الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنت عايزها وصدتنى".. تفاصيل قتل سائق لجارته المتزوجة فى إمبابة

جريدة الدستور

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة في إمبابة.

وتباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق مع سائق لاتهامه بقتل سيدة 35 عامًا داخل منزلها في إمبابة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه كان يعلم تغيب زوجها عن المنزل، لكونها الزوجة الثانية، فكان يترك زوجته ويذهب للإقامة مع الزوجة الأولى، فجعل المتهم يحاول مضايقة السيدة، قائلًا،"كنت بحبها وعايزها، بس كانت بتصدني".

وأضاف المتهم: في يوم الواقعة نشبت بيننا مشادة كلامية، على إثرها قمت بخبطها، فسقطت على الأرض، ولفظت أنفاسها الأخيرة، فهربت على الفور من المسكن.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم (سائق) يبلغ من العمر 52 عامًا، والسيدة المجني عليها 35 عامًا، ومتزوجة منذ 3 أشهر، وهي الزوجة الثانية، وتقيم بمفردها في وقت غياب الزوج.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة السيدة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة.

وبعمل التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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