الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة مفاجئة بمستشفى صدفا المركزي للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة على مدار 24 ساعة؛ للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندس مصطفى القرن مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، وممثلو دار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أقسام بنك الدم والاستقبال والأطفال والنساء والتوليد والصدر والأشعة وعيادة الأسنان والصيدلية ووحدة الترصد، واستمع إلى شرح للعاملين بتلك الأقسام، والتقى بعض المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع منهم إلى جودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى.

وخلال زيارته المستشفى التقى المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام، وبحضور النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، واستمع إلى احتياجات المستشفى وسير العمل به، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم للمستشفى وتوافر كافة الاحتياجات به.

- التوجيه بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية

ووجّه محافظ أسيوط بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة، وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات.

 كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات ،فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات.

وكلف محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بضرورة سد احتياجات مستشفى صدفا المركزى ببعض الأطباء في التخصصات المختلفة، ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي والصيانة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين معلنًا متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل بأقسام المستشفيات المختلفة بقرى ومراكز المحافظة.

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الأطقم الطبية التخصصات المختلفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور محمد زين الدين حافظ الشرب والصرف الصحي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المدير التنفيذى المستشفيات المركزية النائب الحسيني جلال

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