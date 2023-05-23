الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة 3 أطنان حديد من مشروع القطار السريع فى الجيزة

القطار السريع
القطار السريع

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة 3 أطنان من أسياخ الحديد المستخدم في مشروع القطار السريع، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث قسم زايد، بالقبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة كمية من أسياخ الحديد المستخدمة في مشروع القطار السريع التابع لشركة تقدر 3 أطنان وذلك أعلى الضبعة قبل نزلة الأوسطي مستخدمين أتوبيس رحلات، سائق 30 سنة، سائق 20 سنة، سائق 26 سنة وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة للفحص وإجراء التحريات.

ألقي القبض عليهم بمعرفة رجال مباحث الطرق والمنافذ وتم تسليمهم آلي قسم زايد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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