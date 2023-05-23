ممثل حزب المصريين الأحرار: نحتاج إلى تسهيلات للمستثمرين بعدد من المجالات

أكد محمد ماهر، ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، أن التطور الكبير في البنية التحتية في قوانين الاستثمار والتشريعات أعطى الدولة ميزة تنافسية، موضحا أنه لا يزال أمامنا العديد من الموضوعات التي تحتاج إلى تطوير آخر، فيما يخص التسهيلات للمستثمرين بعدد من المجالات.

وقال «ماهر»، خلال كلمته بجلسة لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، اليوم، إنه لا بد من إعطاء مزيد من الاهتمام بالاستثمار السياحي والتصنيع الزراعي والصناعات الثقيلة والتكنولوجية، بتوفير تسهيلات ومميزات للاستثمار في هذه المجالات، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بدراسة التجارب الناجحة في الدول الأخرى.

كما طالب ممثل حزب المصريين الأحرار، خلال كلمته بجلسة لجنة الاستثمار الخاص، بالعمل على إدخال مستثمرين كبار في الاقتصاد المصري حتى يضيفوا ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.