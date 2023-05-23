الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

اللقاء
اللقاء

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والمهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس هيثم همام، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات، والمهندس أشرف غزل، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالصندوق، واللواء عماد السعيد، رئيس شعبة إدارة المهندسين العسكريين لمشروعات المحافظة، والمهندسة سوزان نادر، منسقة مشروعات محافظة الشرقية لصندوق التنمية الحضارية، وذلك لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تجري تنفيذها في منطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق لإقامة مشروع إسكان متوسط. 

وكان الاجتماع بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس سامح أحمد عطية، مسؤول مشروع تطوير عواصم المدن بالإدارة المركزية للتخطيط بالديوان العام.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تليق بقاطنيها، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات المشتركة والجاري تنفيذها على أرض المحافظة وسرعة إنهاء إجراءات توصيل المرافق والخدمات لتحقيق الاستفادة من مشروعي الحريري وكفر الحمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية أنه تم الانتهاء من حصر الإسكان الحكومي المتهالك بعدد 13 محافظة من ضمنها محافظة الشرقية وتوفير أماكن بديلة لنقل المواطنين إليها والاستفادة منها في مشروعات استثمارية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بمدينة الزقازيق يسير بخطى ثابتة ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى بحث آليات التنسيق مع وزارة الري لإقامة قاعدتين للجسر على ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر، لتوسيع الطريق المؤدي إلى مشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مروري جديد لخدمة أهالي المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع، قدم محافظ الشرقية شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مبادرته في التطوير العمراني وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المحافظات والمدن الكبرى.

اخر مستجدات إسكان متوسط إدارة الصندوق الإدارة المركزية التطوير العمراني

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