ممثل حزب الدستور: الواقع مؤلم اقتصاديًا نتيجة خليط من ظروف عالمية وسياسات محلية

قال حسام فارس، ممثل حزب الدستور، إننا نشهد عصرًا جديدًا للاستثمار في مصر، حيث كانت افتتاحية الأهرام يوم 17 مايو بعد إصدار رئيس الوزراء 22 قرارًا لتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع بدء جلسات الحوار الوطني.

وأضاف فارس، خلال كلمته بجلسة تحديات توطين الصناعة المصرية بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الواقع مؤلم اقتصاديًا نتيجة خليط من ظروف عالمية، وسياسات محلية، لافتًا إلى أن المستقبل يحتم علينا مواجهة التحديات والتغلب عليها عن طريق إعادة توجيه خريطة الاستثمار نحو الاقتصاد التخصصي، اعتمادًا على المزايا التنافسية لمصر تحت شعار "امتلاك سلسلة القيمة المضافة" في المجالات التفضيلية.

لا بد من التصنيع المحلي وامتلاك سلسلة القيمة المضافة

وأوضح ممثل حزب الدستور، أنه من أبرز هذه المجالات: التصنيع الزراعي، حيث إن مصر لديها 25 منتجًا متميزًا من الخضر والفاكهة والأعشاب الطبية والنباتات الطبية والعطرية لتكون نواة للتصنيع الزراعي، ولا بد من التصنيع المحلي وامتلاك سلسلة القيمة المضافة، وأيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة، خاصة أننا نواجه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الطاقة العالمية، مع الحد من الانبعاثات الحرارية الضارة بالبيئة.