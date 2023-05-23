الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس عاطل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال تحريات المباحث حول الواقعة والمتهم. 

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لمباحث إدارة الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطل بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بمنطقة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته مبالغ مالية من العملات الأجنبية و المحلية وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

اتجار في النقد الأجنبي ادارة الاموال ارتكاب الواقعة التجمع الخامس السوق المصرفي

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