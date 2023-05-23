الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تفتتح الإحلال الجزئي لمدرسة النصر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع الإحلال الجزئي لمدرسة النصر للتعليم الأساسي بمدينة دمياط، خلال الجولة التي أجرتها صباح اليوم في إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذى حضره   على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقدت المحافظ المبنى الذى ضم قاعات لرياض الأطفال وفصول دراسية وقاعات للأنشطة ومعامل، واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي بعدد ٣٦ فصل ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية بها ٥١ فصل.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها وتوسعته، والذى ساهم في تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة، كما أكدت أنه تم افتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومي هذا العام.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة.

وفي السياق، كثفت إدارتي المتابعة والمواقف حملاتهم لمتابعة تلك المنظومة، حيث كشفت الحملات المُنفذة مؤخرًا عن قيام سائقي سيارتين تعملان بخط السنانية بزيادة تعريفة الأجرة، وعدم التزام سائقي ١٢ سيارة بالعمل بخط سير "الأعصر / عزب النهضة"، وكذلك خط سير الترعة الشرقاوية.

محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض أحداث دمياط العيد القومي

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