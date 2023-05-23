دعم وتحفيز.. أرقام وحقائق عن صناعة الدواء في مصر (إنفوجراف)

تسعى مصر على مدار السنوات الماضية لدعم صناعة الدواء، لاسيما أن الاعتماد الأكبر ليس على الصناعة المحلية ولكن على الاستيراد من دول محددة لها باع في الصناعات الدوائية، في وقت يرتفع فيه الاستهلاك المحلي من الأدوية في مصر.

ولذا أقامت عدد من المشاريع التي من شأنها دعم تلك الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج منها، حتى يكون هناك توزان بين التصنيع المحلي للدواء وما يتم استيراده سنويًا، ليحقق ذلك اكتفاء ذاتي من الأدوية داخل مصر.

دعم وتحفيز صناعة الدواء

واتساقًا مع ذلك، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، بهدف الإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصلة بالقطاع الطبي.

حجم صناعة الدواء في مصر

في العام 2022 أعلنت هيئة الدواء المصرية أن حجم صناعة الدواء في مصر بلغت 149 مليار جنيه خلال العام 2021، وزادت على مدار السنوات السابقة، فكانت في العام 2015 نحو 62 مليار جنيه، وحينها كانت مصر في المرتبة رقم 47 عالميًا من حيث صناعة الدواء ثم أصبحت في 2021 في المرتبة 24 على مستوى العالم.

وسبق واعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزارء خلال العام 2021 أن نسبة التصنيع المحلي للدواء في مصر وصلت 88%، لأن هناك 700 خط إنتاج و70 ألف صيدلية و152 مصنع أدوية و40 مصنع آخر تحت الإنشاء.

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حجم تصدير الدواء

يؤكد موقع الهيئة العامة للاستعلامات أن حجم الصادرات من الأدوية بلغ 691 مليون دولار عام 2021، مقارنة بـ 537 مليون دولار عام 2016، بنسبة زيادة 28.7%، كما بلغ حجم مبيعات سوق الدواء المصري 149 مليار جنيه عام 2021 مقابل 62 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة 140.3%.

ولكن منذ يومين أعلن حزب مستقبل وطن أنه بحسب دراسة قام بها فتبلغ نسبة صادارات الدواء من مصر إلى الدول العربية 0.79% أي أنها لم تصل إلى 1% بينما نسبة صادرات مصر من الأدوية لأفريقيا 1,.%، في وقت تستورد فيه مصر 95% من الخامات اللازمة لصناعة الدواء من الخارج.

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وخلصت الدراسة إلى أن صادرات مصر من الدواء هي الأقل بالنسبة للدول العربية، حيث تبلغ 285 مليونًا، وهي قليلة إذا ما قورنت بالأردن على سبيل المثال التي تبلغ صادراتها من من الدواء 2 مليار دولار.

وفي وقت سابق كانت هيئة الدواء المصرية أعلنت اعتزامها الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار بحلول العام 2030 لكون صناعة الدواء هي ضمن 9 صناعات أخرى حددتها الحكومة في خطتها للتطوير من صادرتها.

إنجازات مصرية في صناعة الدواء

ولمصر جهود فيء محاولة تدعيم صناعة الدواء بها، منها مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي والتي مكنت من توطين صناعة دواء فيروس سي بنسبة 100%، وكذلك العمل على إنشاء مدينة الدواء التي تعد أحد المشروعات القومية وفق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فتبلغ مساحاتها 180 ألف مترًا مربعًا، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء.

وفي العام 2021 أطقت مصر مبادرة دعم التصدير من قبل هيئة الدواء، بهدف زيادة تصدير الدواء والمستحضرات الطبية للمنافسة العالمية.