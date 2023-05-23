الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إشادات واسعة بتنظيم مصر الاستثنائي والمبهر لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي

تنظيم مصر لاجتماعات
تنظيم مصر لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي

تلقى البنك المركزي المصري إشادات واسعة بالتنظيم المبهر والاستثنائي للاجتماعات السنوية الحالية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعالياتها، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ.

وأكد فينسنت نيمهيل، الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماعات السنوية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في قيادة إعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

كما قدم رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إيكونومي أديسينا، الشكر والتحية على ما وصفه بالعمل المثير للإعجاب الذي قدمه البنك المركزي المصري لتنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية الحالية للبنك الإفريقي وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستقبال ضيوف مصر.

وأيضا تقدم غزالي عثماني، رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية والمنظمين لفعاليات المؤتمر على حفاوة الاستقبال والتسهيلات الكبيرة التي حظي بها مع الوفد المرافق منذ القدوم للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية.

وتمثل الاجتماعات الحالية فرصة جيدة للدول المشاركة لتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة، تعزز جهود التنمية الإفريقية خاصة فيما بعد أزمة كورونا، والتداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، في ضوء المشاركة الفعالة لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف الدولية والإقليمية. 

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.

 وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.

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