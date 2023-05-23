الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدبولي: معلومات الطيران لها دور حيوي في إدارة حركة الملاحة

رضا المدبولي رئيس
رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران

أثمن رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNTED ATS ما يتم من أجل خدمة سلامة حركة الطيران العالمي وسط تحديات كبيرة تواجهها الصناعة العالمية، مؤكدا الدور الحيوي الذي تلعبه إدارات معلومات الطيران.

وأعرب عن أمنياته بأن تخرج هذه النسخة من المؤتمر بتوصيات فعالة تكون من شأنها خدمة مجتمع معلومات الطيران الدولي وخدمة صناعة الطيران من أجل طيران آمن. 

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023 الذي ينعقد في مصر لأول مرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA) بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد أبوبكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة ICAO ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التدريب على أعمال الطيران المدني، بهدف تنظيم وتوثيق التعاون المشترك في دعم برنامج المنظمة الدولية للطيران المدينة No country left behined حيث وقع الاتفاقية سعادة / سيف محمد السويدي ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS.

ويناقش المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023 الذي ينعقد خلال الفترة من 23 لـ 25 مايو الجاري، ويحضره 250 شخصا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من أكثر من 50 دولة، خلال اجتماعه لهذا العام قضايا مهمة، أبرزها التطورات المقبلة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

الطيران لخدمات تكنولوجيا الطيران معلومات الطيران الصناعة العالمية أعمال الطيران المدني الملاحة

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