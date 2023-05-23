حجازى: الوزارة تحرص على تطوير قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي بمدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمى الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات لدبلوم المدارس الفنية.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد عبدالمقصود مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، والدكتور السيد حامد المسئول عن الجدارات والتقييم والتحقق، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على أهمية تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لدوره الهام في دعم الصناعة المصرية، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفني، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الاقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية والبناء.

وتفقد الدكتور رضا حجازي ورشة صيانة وإصلاح السيارات، حيث يتم الاختبار في مادة (برنامج فنى صيانة إصلاح السيارات) طبقًا لمنهجية الجدارات، كما أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول الامتحان وتخصصاتهم، ومدى استفادتهم من التدريب وتطبيقه عمليًا، ومدى تدريبهم على هذه التطبيقات خلال الدراسة.

كما تفقد الوزير ورشة صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية أثناء اختبار مادة (ميكانيكا صيانة وإصلاح) طبقا للتعليم والتدريب المزدوج، واطمأن الوزير من الطلاب على الامتحان، كما تحدث مع المقيٍمين للمادة العملية حول مدى إتقان الطلاب للمهمة التي يتم تطبيقها ومدى مناسبة وقت إنجازها.

وتفقد الوزير أيضا ورشة تركيبات ومعدات كهربائية، أثناء امتحان مادة (تدريبات مهنية) طبقا للتعليم والتدريب المزدوج، وسأل الوزير الطلاب عن مدى استفادتهم من تدريباتهم داخل المصانع.

كما تفقد الوزير غرفة التقييم والتحقق الداخلي (كنترول الجدارات)، واطلع على ملفات الإنجاز التي تحتوى على توثيق نشاط الطلاب المهارى خلال الثلاث سنوات، حيث يتم تقييم الطلاب من خلال لجنة ثلاثية مكونة من 2 من الخبراء المتخصصين فى مجال المهنة من الوزارة، وممثل سوق العمل، حيث يتم تقييم ملفات الإنجاز عقب الانتهاء من اختبارات المهارات العملية للطلاب.

وقد أشاد الدكتور رضا حجازي بملفات التقييم والإنجاز، والجهد المبذول، موجهًا بالاستدامة في هذا العمل وتطويره، كما وجه بتوثيق الطالب بنفسه أعماله وتجربته داخل المدرسة وأفضل الأعمال.