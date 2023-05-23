الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحفى إسبانى: كوندى طلب الرحيل عن برشلونة

كوندي
كوندي

فجر صحفي إسباني مفاجأة بخصوص الفرنسي جويل كوندي مدافع برشلونة الإسباني، ومستقبله مع الفريق.

وقال الصحفي “توني خوانمارتي” الذي يعمل في شبكة “ريليفو” الإسبانية، إن كوندي طلب الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

وأضاف أن كوندي أعطى الموافقة للنادي للاستماع للعروض التي ستصل إليه هذا الصيف بعد طلبه الرحيل.

وأرجع كوندي طلبه بعدما عقد جلسة مع تشافي هيرنانديز مدرب النادي مؤكدا أنه غير مرتاح في اللعب في مركزه الجديد كظهير وأخبره بنيته في الرحيل.

وكان كوندي صاحب الـ24 عامًا انضم لصفوف البارسا في صيف 2022 مقابل 50 مليون يورو حتى عام 2027 قادمًا من إشبيلية.

وشارك كوندي مع برشلونة في 38 لقاء هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا وتوج ببطولتي الدوري والسوبر الإسباني.

وفاز ريال سوسيداد على مضيفه برشلونة 2 -1، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

ورفع سوسيداد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة، وهو الذي كان قد ضمن التتويج بلقب الدوري في الجولة السابقة. 

وتقدم سوسيداد عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 72 وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لبرشلونة.

جويل كوندي كوندي برشلونة الفرنسي جويل كوندي مدافع برشلونة الإسباني تشافي

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