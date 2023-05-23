الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طه عبد العليم: بناء الجمهورية الجديدة يحتاج لدولة صناعية

لجنة الصناعة بالحوار
لجنة الصناعة بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي طه عبد العليم، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، إن بناء الجمهورية الجديدة لن يكون إلا من خلال أن تكون مصر دولة صناعية.

وقال عبد العليم فى كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن خبرات مصر خلال القرنين الماضيين وما أنجزته فى التصنيع فى عهد محمد علي وطلعت حرب وجمال عبد الناصر حققت إنجازات فاقت دول عدة فى ذلك العصر وسبقتها، مؤكدا حتمية النهوض، منوها أن التجربة الكورية فى الصناعة وتطابقها مع مصر فى الماضي متسائلا أين  كنا وكيف اصبحنا فى القطاع.

وأشاد بما أنجزته الدولة من ثورة فى مجال البنية الأساسية وثورة فى قطاعي النقل والكهرباء ،مشددا على السير على نفس الخطة والنهج للنهوض بقطاع الصناعة.

وطالب بوجود استراتيجة للتصنيع وسياسة صناعية، تهدف للتنسيق بينها وبين مجمل السياسات الاقتصادية المؤثرة على التصنيع بما يحقق السياسة الربحية الأعلى.

وشدد على أهمية التنسيق المؤسسي وأن الاستثمار العام وجه ومحفز والخاص ان يكون ملهم ومحفز، موضحا ان الاستثمار العام المنفذ فى ٢٠٢٠ أقل ٤٠٪ عن الاستثمار المخطط.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

الكاتب الصحفي طه عبد العليم الجمهورية الجديدة مصر دولة صناعية الحوار الوطنى لجنتي الصناعة والاستثمار

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