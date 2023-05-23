الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالعياط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 14 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في منطقة العياط، وجرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر العام لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بإصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير السيارة الميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل بوابة تحصيل الرسوم اتجاه القاهرة قيادة سائق 40 سنة، مصاب بنزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم وكان بصحبته 13 شخصا يستقلون الميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي؛ مما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق وإصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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