الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل سيدة بآلة حادة فى الجيزة

آلة حادة
آلة حادة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها، حيث اعتدى عليها بآلة حادة، وتبين أنه جارها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، تبين وجود شبهة جنائية، وأن الضحية تعرضت لاعتداء بآلة حادة. 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه أحد جيرانها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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