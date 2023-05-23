الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء السقطى: نحتاج إلى 10 تريليونات جنيه لمضاعفة الأراضى الصناعية

المهندس علاء السقطي
المهندس علاء السقطي

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري الصناعات الصغيرة، إن الاتحاد يضم 400 جمعية متخصصة في المشروعات الصغيرة، بداية من أسوان وسيناء ومرسى مطروح، إضافة إلى أننا نواجه عددا من التحديات فيما يخص الصناعة بالصعيد والمناطق البعيدة.

وأضاف السقطي، خلال كلمته بجلسة تحديات توطين الصناعة المصرية بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من وجود خطة واضحة لدى الدولة المصرية فيما يخص قطاع الصناعة، وعدم وجود هذه الخطة يتسبب في "لخبطة" لدى المستثمر بصفة عامة.

قضية الأراضى الصناعية هى قضية شائكة جدًا

ونوه رئيس اتحاد مستثمري الصناعات الصغيرة بأن قضية الأراضي الصناعية هي قضية شائكة جدًا، معقبًا: "إذا أردنا مضاعفة الإنتاج الصناعي، فلا بد من مضاعفة مساحة الأرض الصناعية الموجودة، لذلك نحتاج إلى ما يقرب من 10 تريليونات جنيه غير متاحة لمضاعفة الأراضي الصناعية".

وتابع: لدينا ما يقرب من 4 آلاف مستثمر موجود في مصر، لكن لا يستطيع استغلال أراضيه المرفقة، لافتًا إلى أن تكلفة البيروقراطية الموجودة في مصر أعلى من تكلفة الضرائب الموجودة بها، ولا بد من حذف البيروقراطية حتى نستطيع التنافس. 

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