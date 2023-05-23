الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا: رفع نسبة المكون المحلى بمجمع السولار بأسيوط بعد زيادة قدرات التصنيع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط يرافقه قيادات قطاع البترول في إطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة.

وأوضح الملا أن إقامة هذا المشروع بهدف زيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية، حيث يتميز المشروع بقدرات تصنيع متخصصة للأوعية والخزانات والأبراج كمكونات رئيسية في المجمع الجديد الجاري إقامته لإنتاج السولار والبنزين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة بما يرفع نسبة المكون المحلي وكذلك مشروعات رفع كفاءة مصفاة تكرير البترول بأسيوط، وهو ما له مردود  إيجابي على تقليل الاستيراد للمكونات بالعملة الصعبة وسرعة إنجاز المشروعات وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية في مصر بأيادي وعقول مصرية من كوادر  قطاع البترول الشابة.

ثم أجرى الملا ومرافقوه جولة تفقدية بورش التصنيع الجديدة واطلع على ما تم إنجازه في مجال التصنيع للمشروعات الجاري إنشاؤها ضمن خطة الوزارة، حيث استعرض المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت أهم ملامح المشروع الذي يعد أحدث المشروعات التي تم الانتهاء منها بواسطة الشركة لزيادة قدرات التصنيع المحلي ويضم 3 ورش متخصصة للانتاج والتصنيع بطاقة حوالي 1800 طن سنويا تم تزويدها بأحدث الإمكانيات من المهمات من الماكينات والمعدات.

 وتلبي الورش احتياجات المشروعات الجديدة بمنطقة اسيوط البترولية  من خلال  تصنيع ٤ خزانات للبوتاجاز  زنة ٨٠٠ طن علاوة علي ١٧ مستودعا  زنة ٩٠٠٠ طن  بوحدة معالجة المياه وذلك لمجمع انوبك للسولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري انشاؤه ، و كذلك تصنيع ١٣٧ من المعدات زنة ٣٦٠٠ طن  لوحدات الانتاج بمصفاة تكرير اسيوط للبترول .

  كما افتتح الوزير معسكر إعاشة العاملين بشركة بتروجت والذي تمت إقامته في اطار استراتيجية دعم العنصر البشري الركيزة الاساسية في تنفيذ الخطط والمشروعات  وتوفيرا  للمتطلبات الاساسية لفرق عمل الشركة وبما يتيح تواجدهم في نطاق المشروع وتكثيف العمل علي ورديات طوال ٢٤ ساعة.

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