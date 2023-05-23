الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: الحوار الوطنى خطوة مهمة وسيؤدى لنتائج تطبق على أرض الواقع (فيديو)

رحمة حسن
رحمة حسن

قالت رحمة حسن، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحوار الوطني خطوة مهمة، حيث تسمع الدولة المصرية المقترحات المختلفة لتطوير السياحة، في ظل مشاركة صناع السياحة، وهو ما يؤدي إلى الوصول لنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع. 

وأضافت حسن، خلال تصريحاتها عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المركز لديه دراسة متعلقة بالاستثمار الصناعي، وأهم إمكانيات مصر والمأمول الذي تطمح الدولة في الوصول إليه، فضلًا عن الخطة الاستثمارية التي يجب اتباعها لتحقيق الاستراتيجية العامة للدولة لجذب 30 مليون سائح.

وتابعت: قسّمنا الدراسة إلى عدد من النقاط، مثل الطاقة الفندقية والبنية التحتية، الطيران، وبعض المقترحات ذات الصلة بالبنية التشريعية، كما أن وجود بعض الأعضاء من مجلس النواب في الحوار الوطني أمر مهم جدًا حتى يساعدونا في التعديل التشريعي، وبخاصة في ظل قوانين تم إصدارها حديثًا، لكنها تحتاج إلى إضافة بعض المواد الأخرى المتعلقة بالسياحة.

إضافة أجزاء جديدة خاصة بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية

وأشارت باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك بعض القوانين القديمة مثل قانون تنظيم الشركات السياحية، وهو في حاجة إلى أن يتم العمل عليه، وإضافة أجزاء جديدة خاصة بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية والخضراء، وهذا هو التوجه العالمي.

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