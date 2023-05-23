مركز إعلام زفتى يعقد ندوة عن الأمومة الآمنة

نظم مجمع إعلام زفتى بمحافظة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالغريب، التابعة لرئاسة مركز ومدينة زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان "الأمومة الآمنة " وذلك بمقر قاعة الوحدة، تحدثت في الندوة الدكتورة سلوى عطية الشامي، طبيب طب الاسرة بالوحدة الصحية بالغريب موضحة مفهوم الامومة الامنة، وماهيتها ومعناها والهدف من إطلاق هذا المصطلح.

وقالت الدكتورة سلوى عطية الشامي، إن الهدف من الأمومة الآمنة هو إعداد جيل سليم صحياً ونفسيا وتجنب الأمراض الوراثية والمشكلات الصحية، عن طريق رفع الوعى الصحى للسيدات والبنات وإعداد الأم صحيا لتحمل أعباء الحمل والولادة.

- دور الوحدة الصحية وهو تقديم المشورة الصحية للسيدات قبل وأثناء وبعد الحمل

وتطرقت إلى دور الوحدة الصحية وهو تقديم المشورة الصحية للسيدات قبل وأثناء وبعد الحمل و تقديم وسائل تنظيم الأسرة لتباعد فترة الحمل، و رعاية الام والطفل بعد الولادة وبيان أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية للام والطفل و دور فحوصات ما قبل الزواج في تنجب المشكلات الصحية للأبناء.

وأشارت إلى فترة المراهقة وتأثيرها على البنت خلال مرحلة الزواج والإنجاب، وقالت أن أسباب زيادة نسبة الطلاق في الآونة الأخير هو زواج القاصرات، وعدم الإنتظار للسن المناسب للزواج.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب الحوار المناقشة والرد على استفسار الجمهور، وقد استخلصت بعض التوصيات ومنها العمل على متابعة الانيميا للسيدة الحامل و العمل على الاهتمام بتغذية البنت خلال مرحلة المراهقة، وما قبل العمر الإنجابي و العمل على استخدام ملح اليود للمراة الحامل اثناء فترة الحمل.

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