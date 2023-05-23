خلال جلسات الحوار الوطنى.. حزب المستقلين الجدد يقدم رؤية للنهوض بالصناعة

تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك خلال جلسة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم، التى ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.

ورأى حزب المستقلين الجدد أن الدولة المصرية أمام تحدٍ كبير وهو حتمية النهوض بالصناعة كأحد أهم محاور الارتقاء بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتضمنت رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة، ما يلى:

١. إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية وفقًا للواقع الحقيقي واستغلال الأراضي المخصصة للصناعة، وتقييم ما هو مستغل منها بالإنتاج، مع حتمية ربط إعادة الترخيص بالإنتاج الفعلي المناسب لما هو مخصص من أراضٍ.

٢. تفعيل قانون هيئة الاستثمار والخاص بالتراخيص والالتزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل الحصول على تراخيص.

٣. تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الخام، والتزام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم نحو توفير نقد أجنبي مرتبط بالإنتاج الفعلي.

٤. تخفيف القيود الخاصة بالتصدير واتخاذ إجراءات حماية المنتج المحلي من المنافسة، مما يسهم بانخفاض الواردات.

٥. تخفيف الأعباء الحكومية على كاهل المؤسسات الصناعية مثل الضرائب والتأمينات والحماية المدنية.

٦. حل مشاكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل المتعثرين منهم وتوفير رعايه الدولة لهم.

٧. خلق تنافسية حقيقية بين الكيانات الاقتصادية وتفعيل ضوابط عدم الاحتكار.

٨.اتخاذ الإجراءات التشريعية لحماية رجال الأعمال من البلطجة والابتزاز.

٩.الاهتمام بالصناعات التحويلية مثل الألومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات.

١٠. تشجيع الاستثمار المحلي وربط التعليم الفني بالصناعة والتدريب.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.