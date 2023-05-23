الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للأيزو.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع بالمراجعين الداخليين للإدارات المركزية

الاجتماع
الاجتماع

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بفريق المراجعات الداخلية للإدارات المركزية، وذلك للاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية للشركة المانحة للأيزو، والمقرر لها في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور كلاً من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال وعبدالصبور إبراهيم أمناء الجامعة المساعدين، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، وعدد من أعضاء الفريق، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية الاجتماع أشاد رئيس الجامعة بدور إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة وقيادات الجامعة الإدارية وجهود فريق المراجعين  في رفع مستوى الهيكل الإداري وإنجاح منظومة الأيزو، مثمناً الإنجاز غير المسبوق  والتي تعد الأولى على مستوي الجامعات المصرية التي تطبق الأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية علي الهيكل الإداري و7 كليات، مؤكداً ان هذا الانجاز يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.

- حرص إدارة الجامعة علي صقل وتطوير مهارات الجهاز الإداري

وحث "عبدالخالق" الجميع علي التمسك بهذا النجاح والحفاظ عليه وتطويره ليصل إلى جميع الكليات، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة علي صقل وتطوير مهارات الجهاز الإداري نظراً لدوره الهام في إنجاح العملية التعليمية.

 من جهته قال المحاسب أشرف القاضي أن هذا الإنجاز الذي تحقق بالجامعة وهو الحصول علي شهادتين للايزو وهما  الايزو 9001:2015، والايزو 21001:2018، انما يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالجامعة، مضيفاً أن هذا العمل يعتبر وسام علي صدر الجميع، والذي لابد يتم تعميمه علي جميع الكليات بالجامعة.

وأستعرض الدكتور جمال سرور خلال الاجتماع ما تم إنجازه خلال المراجعة الأخيرة، والتي تم فيها منح الإدارات المركزية، و7  كليات لشهادة الأيزو، مشيراً إلى الدور الهام المراجعين الداخليين بالجامعة، و مراجعين الإدارات المركزية لمساعدة الكليات للحصول علي الأيزو

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