سيناريو غائب من 14 عامًا.. هل يكرر بروسيا دورتموند صعقة فولفسبورج لبايرن؟

يتصارع فريقا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على الفوز بلقب الدوري الألماني عن الموسم الجاري 2022-2023.

ووصل قطار بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا" للجولة الأخيرة من منافساتها، ويتصدر بروسيا دورتموند ترتيب البطولة برصيد 70 نقطة وخلفه بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

ويلتقي بايرن ميونخ نظيره كولن على ملعب الأخير يوم السبت المقبل في الرابعة والنصف عصرًا، وفي نفس التوقيت يستضيف بروسيا دورتموند نظيره ماينز، في الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

بايرن ميونخ استطاع تحقيق لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية تواليًا.

وخاض الفريقان منافسة شرسة على لقب الدوري الألماني منذ بداية الموسم الجاري، وشاركهم فيها يونيون برلين حتى شهر فبراير الماضي.

الدوري الألماني ليس من البطولات المعروف عنها استمرار المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة ولكن بعض المواسم في السنوات الماضية شهدت منافسة حتى المباراة الأخيرة من البطولة.

ففي موسم 2008-2009 تنافس بايرن ميونخ مع فريق فولفسبورج على اللقب حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

وفي الجولة الـ32 من عمر البطولة انتصر بايرن ميونخ على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد، وفي نفس اليوم فاز فولفسبورج على بروسيا دورتموند بنفس النتيجة.

وبهذه النتيجة تشارك كلا الفريقين الصدارة عقب الجولة الـ32 برصيد 63 نقطة لكل منهما.

وفي الجولة قبل الأخيرة، سحق فولفسبورج مضيفه هانوفر 96 بخمسة أهداف دون رد، ثم تعادل بايرن ميونخ مع فريق هوفنهايم بهدفين لكل منهما.

وعقب تلك الجولة انفرد فريق فولفسبورج بالصدارة برصيد 66 نقطة، وخلفه بايرن ميونخ برصيد 64 نقطة، ليتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة.

وفي الجولة الأخيرة من عمر البطولة، التقى بايرن ميونخ فريق شتوتجارت، فيما واجه فولفسبورج نظيره فيردر بريمن.

وفاز فولفسبورج على فيردر بريمن بخمسة أهداف لهدف، وانتصر بايرن على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

وحقق شتوتجارت لقب الدوري الألماني في هذا الموسم برصيد 69 نقطة وجاء خلفه بايرن ميونخ برصيد 67 نقطة.

وفي الموسم الجاري، تبادل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند صدارة ترتيب البوندسليجا على فترات الموسم، وقبل انطلاق منافسات الجولة الـ32 كان بايرن ميونخ متصدرًا للدوري برصيد 65 نقطة وخلفه بروسيا دورتموند برصيد 64 نقطة.

وفي الجولة الـ32 التقى بايرن ميونخ فريق شالكة، فيما واجه بروسيا دورتموند نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفاز بايرن ميونخ على نظيره شالكة بستة أهداف دون رد، فيما انتصر دورتموند على مونشنجلادباخ بخمسة أهداف لهدفين.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ68 نقطة وواصل تصدر الدوري، فيما وصل دورتموند للنقطة 67 في المركز الثاني بالبطولة.

وفي الجولة قبل الأخيرة، خسر بايرن ميونخ أمام فريق ريد بول لايبزيج، وانتصر بروسيا دورتموند على أوجسبورج بثلاثة أهداف دون رد.

وقفز دورتموند على الصدارة بعدما وصل للنقطة 70، فيما توقف رصيد بايرن ميونخ عند 68 نقطة، وفي حالة فوز الأول بمباراته في الجولة الأخيرة سيحقق لقب الدوري الألماني ويعيد سيناريو 2008-2009 مع بايرن ميونخ وفولفسبورج.