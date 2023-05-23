«دعما لصحة المصريين».. قصة أربعة عشر مبادرة أطلقها الرئيس لصحة المواطن

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بالمبادرات الرئاسية ودورها في الكشف عن عدة أمراض، مؤكدًا تحقيق هدف المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" من خلال إنشاء نظام شامل وفعال ومستقر للكشف عن سرطان الكبد والحد من المضاعفات وتقليل عدد وفيات الأمراض الكبدية.

وأشار "عبد الغفار" إلى استثمار هذا النجاح، تحت رعاية الرئيس السيسي، بإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، بما في ذلك سرطان الكبد وسرطان الثدي وسرطان القولون والرئة وعنق الرحم، في أكثر من 3600 وحدة صحية بجميع محافظات الجمهورية، لتوفير خدمات الفحص المبكر والكشف عن المرض لملايين المصريين.

وفي ظل الحديث عن المبادرات الرئاسية التي اهتمت بصحة المصريين، ضمن جهود الدولة المصرية للاهتمام بالقطاع الصحي وصحة الإنسان، وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، ترصد «الدستور» المبادرات الرئاسية الصحية لدعم صحة المواطنين.

- مبادرة للكشف المكبر عن الأمراض الوراثية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخدمات الصحية التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالمجان.

1- المتابعة المستمرة لحالة المولود

2- تأهيل المولود المصاب

3- تقديم الدعم النفسى للأسر

4- متابعة المرض والحد من مضاعفاته

5- تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أطفالهم المصابة

6- تدريب الأسر على اعداد وجبات صحية تتناسب مع الطفل المصاب

- مبادرة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية

أشارت تقارير المنتدى الاقتصادى العالمى أن مصر قدمت حملة غير مسبوقة ساهمت في فحص أكثر من 90 مليون مواطن وعالجت ما يقرب من 4 ملايين مصاب بالفيروس بنجاح، وهى الحملة التي أعطت الأمل لكل العالم في القضاء على هذا المرض.

- مبادرة لدعم صحة المرأة

تهدف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، ويبلغ إجمالي تكلفة المبادرة ٢٧٨ مليون جنيه.

- مبادرة للتصنيع والإكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما يتضمن إنشاء ١٢ مركزًا بمحافظات الجمهورية، بعد تجهيزهم وفقًا للمعايير العالمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتكلفة ٨٩ مليون جنيه.

- مبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد

وفقًا لوزارة الصحة، في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، يتم عمل تحاليل وفحوصات للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان "مرضى التليف الكبدي والمصابين بفيروس B و C".

- مبادرة لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة

انطلقت المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019، وتم إجراء مسح سمعي لعدد 2 مليون و650 ألف و225 طفل حديث الولادة، كما تم تحويل عدد 145 ألف و710 طفل من أجل إعادة الفحص مرة ثانية عن طريق اختبار تأكيدي، بعد مرور أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة.

- مبادرة للقضاء على فيروس سي في طلبة المدارس

أكدت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس للعام الدراسي الجاري، تقدم خدماتها بالمجان للطلاب، موضحة أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة.

- مبادرة للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة في 27 محافظة. بإجمالي نحو خمسة ملايين طالب وطالبة في خمسة آلاف مدرسة. بإجمالي ثلاثة ملايين و 979 ألف طالب.

- مبادرة للعناية بصحة المرأة والجنين

تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود.

- مبادرة لعلاج مرضى الضمور العضلي

سخّر الرئيس عبد الفتاح السيسى إمكانات عديدة للرعاية الصحية للأطفال المصابين بمرضى الضمور العضلي الشوكى، حيث تم إنشاء مراكز لاستقبال المرضى وعلاجهم بالمجان بأحدث سبل العلاج العالمية.

- مبادرة للاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية

عن هذه المبادرة، أكد وزير الصحة أن العنصر البشري يحظى بأهمية كبيرة في كل مبادرة تتبناها الوزارة، باعتباره ضمانة رئيسية لنجاح أي مبادرة، مشيرا إلى أن 70% من تكلفة المبادرة الحالية ترتبط بالتدريب والحوافز الخاصة بالكوادر الطبية بتلك المنشآت الطبية.

- مبادرة لفحص المقبلين على الزواج

تستهدف المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.

- مبادرة لقوائم الانتظار

تسعى هذه المبادرة لإنهاء قوائم انتظار المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات عديدة وخطيرة ومكلفة للغاية، لذا فإن هذا الأمر هام ضمن رغبة الدولة في التخفيف عن كاهل المرضى.

- مبادرة لرعاية كبار السن

توفر وزارة الصحة لكبار السن زيارات منزلية لغير القادرين على الحركة والتنقل والذهاب إلى الوحدات أو المستشفيات.