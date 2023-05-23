الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرشدي: الإطار الصناعي في مصر مشتت بين الجهات الحكومية

الأثاث
الأثاث

أكدت نادية المرشدي رئيس جمعية النهوض بصناعة الأثاث، أن الصناعة في مصر بها حلقة مفقودة لتضارب القرارات بين الجهات المختلفة المسؤولة عن كافة مراحل الصناعة سواء في توفير المواد الخام وحتى التصدير.

وقالت “المرشدي” خلال كلمتها بلجنة الصناعة بالحوار الوطني تناقش تحديات توطين الصناعة المصرية، ضمن المحور الاقتصادي، إن الإطار الصناعي في مصر مشتت بين الجهات الحكومية (وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، الجمارك) والمؤسسات التمويلية مختلفة، مضيفة أن هناك تضارب في السياسات والأدوار تسبب بشكل كبير بالأزمة الحالية بالصناعة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التفكك والتضارب هو سبب أساسي لتنامي التشتت وعدم وجود مسؤول حقيقي عن تراجع الصناعة المصرية.

وكشفت  رئيس جمعية النهوض بصناعة الأثاث: "دائما بنسأل عن الاستثمار الأجنبي وإزاي نوفرله سبل الراحة وبنية تحتية وقوانين خاصة طب ما نشوف المستثمر المحلي اللي لو اشتغل وأنتج هيكون عامل جذب حقيقي للاستثمار الأجنبي.. لازم نعترف بالحقيقة عشان نلاقي الدواء احنا معندناش صناعات صغيرة وكل اللي بنعمله تحميع فقط ومش هتلاقي مسمار صنع في مصر".

 

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