الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الوليلي" يقدم طلب إحاطة لـ"النواب" بشأن الاستفادة من الثروة السمكية وحمايتها

النائب مجدي الوليلي
النائب مجدي الوليلي

تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجهًا إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية، ووزيرة البيئة، ووزير الإسكان، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة الثروة السمكية، بشأن ضرورة الاستفادة من الثروة السمكية وحمايتها وتضمينها.

 

وقال الوليلي إن الثروة السمكية هي إحدى المكونات الحية للبيئة البحرية، وتعد من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان كمصدر للطعام، وهي من المصادر الهامة للغذاء، خاصةً أن مصر تتمتع بمسطحات مائية كبيرة تحتوي على تنوع في الأحياء البحرية التي تمثل الثروة السمكية، ولا تقتصر الثروة السمكية فقط على المسطحات المائية الطبيعية، إذ توجد البحيرات الصناعية والمزارع السمكية التي يتم تجهيزها على مستوى تجاري.

وأضاف: "الآن تتعرض الثروة السمكية للتدمير مع أن مصر تمتلك مقومات كثيرة للنهوض بها حتى تصبح في متناول المواطن العادي وتصبح بديلا للدواجن واللحوم مرتفعة الأسعار، حيث أصبح المعروض منها قليل وما ينتج عن المطروح في السوق تتحكم فيه الحلقات والمزادات في تسعيره دون وجود للحكومة أكبر المشاكل الصيد الجائر للزريعة عن طريق استخدام الكهرباء والقنابل وتحويلها إلى أعلاف للدواجن بالكيلو، جريمة لابد أن يعاقب عليها كل شخص تدفعه نفسه لقتل مصدر الأسماك الرئيس، ونعتبر أن هذا الأمر من أخطر المشكلات التي تهدد الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط، وسيؤدى إلى القضاء على ثرواتنا السمكية ويجعلنا نستورد جميع أصناف الأسماك من الخارج،
كذلك التلوث قضى على أنواع عديدة هناك جهات عديدة تقوم بالإشراف على حماية نهر النيل مثل وزارة الإسكان التي تشرف على محطات الصرف الصحي، ووزارة البيئة وهى المسئولة عن المصانع المخالفة".

مجدي الوليلي عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب

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