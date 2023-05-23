محاضرات وورش عمل.. أهم الفعاليات الثقافية للأطفال بقصر الأميرة خديجة

يفتح قصر الأميرة خديجة أبوابه للزائرين، يوميًا، كما تقام به مجموعة من الفاعليات الفنية والثقافية، والورش التدريبية للأطفال، ولهذا نستعرض في السطور التالية، أهم هذه الفاعليات بالقصر.

محاضرة أشغال المعادن والفنون المرتبطة بها

أعلنت مكتبة الطفل والنشء، بقصر الأميرة خديجة، عن محاضرة بعنوان "اشغال المعادن و الفنون المرتبطة بها"، بمقر القصر الأثري في حلوان، يوم الخميس الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة ١٢ ظهرًا

ويقدم المحاضرة، مصطفى كامل، الباحث فى التراث المصري، حول أهم "اشغال المعادن و الفنون المرتبطة بها".

ورشة التشكيل بالطين للأطفال

تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال فن التشكيل بالطين من خلال شرح خطوات العمل وجميع أنواع طرق التشكيل باستخدام الأدوات المختلفة، مع المدربة، الفنانة سارة شاهين.

وتنطلق أيام الدورة التدريبية، في المبنى الملحق بقصر الأميرة خديجة، ومي الإثنين 28 مايو والخميس 1 يونيو 2023، من الساعة 10صباحًا حتى الواحدة مساءً، ويشترط أن يكون السن من 7 سنوات إلى 11 سنة.

ورشة عمل المجسم لطائر

هي دورة تدريبية مقدمة للأطفال، حول عمل مجسم على شكل طائر للأطفال، مع المدربة، الفنانة سارة شاهين، وذلك يوم الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة 10ص إلى 12م.

ويشترط أن يكون السن من ٦ سنوات إلى 11 سنة، وتقام الورشة في المبنى الملحق، لقصر الأميرة خديجة.

عن قصر الأميرة خديجة



تعود قصة القصر إلى الأميرة خديجة ابنة الخديوي محمد باشا توفيق ابن الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية في 2 مايو عام 1879م، التي تزوجت من الأمير عباس باشا ابن محمد عبد الحليم ابن محمد علي باشا الكبير عام 1895م.

ويعد القصر من أهم المنشآت التي تعلقت باسم الأميرة هو قصرها الذي شيد لها بحلوان عام 1895م على مقربة من سراي والدتها أمينة هانم ابنة إبراهيم إلهامي باشا ابن عباس حلمي الأول.

وفي عام 1902م، قامت الأميرة خديجة بإهداء القصر إلى نظارة الصحة، ليكون مشفى للأمراض الصدرية، ثم اتخذته رئاسة الحي بحلوان مقرًا لها، إلى أن قامت مكتبة الإسكندرية بتحويله إلى منبر ثقافي جديد يستقبل المثقفين ويسهم في الحياة الثقافية ويُماثل المكتبة في فعالياتها، وذلك بعد ترميمه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه بين محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية.