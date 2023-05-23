الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بصوت جمعة والحوفي "قومي المرأة" يطلق حملة توعوية بعنوان "على البر"

قومي المرأة
قومي المرأة

 أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة إعلامية توعوية بعنوان "على البر"، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، حيث تهدف الحملة التوعية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية.

تذاع الحملة يومياً عبر المحطات الإذاعية المختلفة على مدار شهر بأداء صوتى لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والإعلامية نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات المتحركة يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة، وقد خصصت الحملة هاشتاج “على_البر” ليكون شعار الحملة.

تهدف الحملة بشكل أساسي توعية المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيعها على التعامل السليم مع هذه القضية، حيث تلعب المرأة دورًا محوريا داخل الأسر، إلى جانب توعية الشباب وتشجيعهم على البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج. 

هذا ويرمز شعار "على البر" إلى بر الأمان الذي يأمل الإنسان اللجوء إليه والذي قد يتمثل في العائلة والوطن وكل ما يوفر له إحساس الأمان، حيث يتعين على كل فرد التفكير جيدا قبل اتخاذ قراراته التي قد تؤثر على الأسرة بأكملها، ولا سيما المرأة التي تلعب دورا هاما في استقرار أسرتها، كما يحتاج المرء أيضًا إلى إرشاد لتحقيق ما يصبو إليه من أماني وأحلام للارتقاء بمستوى معيشته ومعيشة أسرته، وكذلك إمداده بالمعلومات الصحيحة وتجنب تبادل المعلومات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة حول الهجرة غير الشرعية ومخاطرها.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال تحفيز تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بقري مختارة بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

استراتيجية متكاملة الاتحاد الأوروبي الأزهر الشريف الهجرة غير الشرعية التمكين الاقتصادي الدكتور على جمعة المجلس القومي للمرأة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

مأساة طالبة الإعدادية اليتيمة.. قصة ذبح "ندى" على يد والدتها في كفر الشيخ

ناصف يفتتح البرنامج التدريبي لتأهيل مسيرات تعليم الكبار باليونسكو

ارتفاع جديد لعيار 21.. سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر

وزيرة البيئة: مصر تولي اهتماماً كبيراً بالسياحة البيئية كأحد آليات الاقتصاد الأزرق

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وإنبى الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس