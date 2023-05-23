الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

19 مصابًا بانقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

19 مصابًا بانقلاب
19 مصابًا بانقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة قبل الكوبري العلوي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينت إصابة 19 شخصا بينهم 9 أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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