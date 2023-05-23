صحف عمان| زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر أكدت عمق علاقات البلدين

تناولت العديد من الصحف ووسائل الاعلام العمانية نتائج زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلي مصر لمدة يومين ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوطن العمانية: زيارة أكدت عمق العلاقات

بداية قالت صحيفة “الوطن” العمانية تحت عنوان "زيارة أكدت عمق العلاقات"، إن ملامح الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلي مصر، شهدت مباحثات متعددة مع الرئيس السيسي، وحرص القيادتين على تطوير العلاقات بين البلدين، ودفعها إلى رحابة أوسع بكثير، حيث شهدت تلك المحادثات تبادل الأحاديث الودية وبحث مسارات التعاون الوطيد بين البلدين وفرص تنميتها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من الأمور التي تهم الجانبين، خصوصا المتعلقة بمواقفهما المتطابقة حول العديد من الملفات والقضايا التي تدعم أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلي حفاوة الاستقبال، والتوافق والتناغم بين أفكار السلطان والرئيس السيسي، مؤكدة وجود مساحة إنسانية تخطت حدود الدبلوماسية بين القيادتين، مع الترحيب الواسع في الوصول والمغادرة، حرص الرئيس السيسي على تقليد سلطان عمان وسام قلادة النيل وهو أرفع الأوسمة المصرية تقديرا له.

وأضافت الصحيفة حرص السلطان بن طارق على منح أخيه الرئيس السيسي وسام عمان الأول، تقديرا للرئيس السيسي واعتزازا بالروابط الأخوية بين البلدين.

أثير: العلاقة بين مصر وعمان نموذج خاص

كما أشاد موقع أثير، بزيارة السلطان بن طارق إلي القاهرة، وفي مقال لكتاب الموقع قال موسي الفرعي إن لقاء سلطان عمان والرئيس السيسي يتمتع بخصوصيته من عمق العلاقة التاريخية والروابط المتينة بين سلطنة عمان ومصر التي لا تقاس فقط بخمسين عاما التي هي عمر العلاقات الدبلوماسية في التاريخ الحديث، بل هي ضاربة في التاريخ لأكثر من ثلاثة آلاف عام، وكلا البلدين لهما ثقل تاريخي وسياسي كبير مبني على التشاور والحوار وتجمعهما القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، مما أكسبهما القدرة على الإسهام في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها من خلال ملفات كثيرة.

وأكد الكاتب في مقاله أن العلاقة بين البلدين تعد نموذجا خاصا يدرس من زوايا عديدة، ونتائج هذا اللقاء حتما سترمي بظلالها على العلاقة الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.

زيارة السلطان إلي العاصمة الإدارية الجديدة

وفى صحيفة “عمان”، أشارت إلي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلي العاصمة الإدارية الجديدة وإشادته بها.

وأبدى السلطان بن طارق إعجابه بما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة من بناء فريد من نوعه يعكس عراقة العمارة المصرية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر قيادة وحكومة وشعبا لإنجاز هذا المشروع الحيوي.