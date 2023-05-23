الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالبة جامعية صدمتها سيارة أمام أحد المولات بالإسكندرية

جثة
جثة

لقيت طالبة جامعية بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، مصرعها فى حادث مروري، بشوارع الإسكندرية، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة شرق المحافظة، فيما تكثف الجهات الأمنية من تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروي بمنطقة سموحة شرقي المحافظة، أسفر عن وفاة طالبة جامعية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم التأكد من صحة الواقعة، إذ تبين أنه أثناء خروج الطالبة بسنت من أحد المولات الشهيرة بمنطقة سموحة صدمتها سيارة مسرعة.

بالكشف عن هوية الطالبة تبين أنها تدعى بسنت حسام أبازيد، طالبة فى الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، بجامعة الإسكندرية وأنها عقب خروجها من أحد المولات الشهيرة بمنطقة سموحة صدمتها سيارة كانت مسرعة.

تم تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث وجرى نقل الطالبة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى رأس التين، بوسط الإسكندرية، فيما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها حول الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

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