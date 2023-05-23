الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بشبين القناطر

مصرع طفل
مصرع طفل

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية مصرع طفل مجهول الهوية، بعد أنّ صدمه قطار على مزلقان المرصفاوية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث على مزلقان المرصفاوية، نتيجة اصطدام قطار بطفل مما أدى إلى وفاة الطفل .

انتقل علي مدير إدارة البحث الجنائي، وقوة أمنية من مركز شرطة شبين القناطر، وبالفحص تبين أنّ الطفل مجهول الهوية، وأنه عبر المزلقان في أثناء مرور القطار، فصدمه ولقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت الجهات المعنية بالدفن عقب العرض على مفتش الصحة وتسليمه لذويه.

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