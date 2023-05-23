الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من عمرو دياب لشخص مجهول.. دينا الشربيني الأعلى بحثًا

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تصدرت الفنانة دينا الشربيني عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير، وذلك عقب تصريحاتها الجديدة ببرنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة mbc، حيث اعترفت لأول مرة عن عيشها قصة حب جديدة مع رجل أعمال.

ارتباط دينا الشربيني وعمرو دياب

 

وكانت تصريحات دينا الشربيني مفاجئة لجماهيرها بعدما ارتبط اسمها بالنجم عمرو دياب بعدما عاشت معه قصة حب عرف عنها الجميع، وبالتزامن مع تصدرها التريند نقدم لكم من خلال هذه السطور مراحل حياة الفنانة دينا الشربيني من الإذاعة للشهرة:

ولدت الفنانة دينا الشربيني يوم 17 من شهر مارس عام ١٩٨٥ في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ودرست في كلية اﻹعلام بجامعة ٦ أكتوبر، وعقب تخرجها التحقت بورش عمل في مجال التمثيل، وورشة عمل في مخارج الألفاظ.

وبدأت الشربيني مسيرتها الفنية خلال عام 2006 عن طريق المشاركة في تقديم البرنامج الإذاعي اليومي "شبابيك"، الذي كان يعرض على قناة دريم المصرية، كما قدمت برنامج "عز الشباب"، ثم اتجهت للتمثيل في الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011.

وبدأت بالدخول في مجال التمثيل السينمائي والدرامي بمشاركتها في مسلسل المواطن x، وتوالت أعماله الفنية حتى أصبحت تقدم أدوار بطولة خاصة بها.

دينا الشربيني عن تعاونها مع تامر حسني في فيلم "تاج": هيكسر الدنيا

تامر حسنى يرحب بمشاركة دينا الشربينى فى فيلم "تاج"

علاقات دينا الشربيني 

استمرت الفنانة دينا الشربيني في تصدر التريند لأكثر من عام، وذلك بسبب قصة الحب التي جمعتها هي والهضبة عمرو دياب، حيث تحولت تلك العلاقة إلى قصة حب كبيرة على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما.

 

وتعرضت حينها دينا الشربيني للعديد من الإنتقادات وتنمر من قبل جماهير ومحبي الفنان عمرو دياب بسبب علاقتها به، ولكن علاقتهم لم تتأثر، وكان عمرو دياب يقدمها للجمهور أثناء حفلاته، وظلت تتواجد بجانبه حتى تقبلها الجماهير، وتزوجوا.

 

وفي ظروف غامضة وعدم توضيح صريح انفصلا كلا من دينا الشربيني وعمرو دياب، وتعرضت حينها دينا لحالات اختفاء بسبب انفصالها وتحدث الجميع عنها، ولكنه واجهت ذلك من خلال استمرارها في تقديم الأعمال الفنية.

 

وأخر تطورات حياة الفنانة دينا الشربيني كشفت عنها امس الأثنين أثناء تواجدها ببرنامج "كلام نواعم"، حيث تحدثت حول إرتباطها من جديد وقالت: "أعيش قصة حب وحاسة أن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان هو شخص يستحق الحب الجامد أوي"، حيث انها تعمدت عدم الكشف عن هويته.

 

واستكملت حديثها عن فيلمها الجديد الذي يشاركها البطولة فيه الفنان تامر حسني، وقالت: "مبسوطة جداً أني بشارك في الفيلم، أول مرة أشتغل مع تامر، أنا كنت بحبه ولما اشتغلت معاه شفت قد إيه هو جدع هتنبهروا، كنت بقول إزاي محدش عمل الموضوع دا قبل كده، بحب في تامر إنه بيعمل الحاجة من قلبه ومش بينام تقريباً".

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