الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ملاعب مؤهلة إعادة تأهيل".. "حياة كريمة" تُسعد شباب أسوان

مراكز شباب حياة كريمة
مراكز شباب حياة كريمة

حرصت مبادرة “حياة كريمة” على تقديم دعم كبير للشباب في قرى محافظة أسوان من خلال إنشاء نحو 14 مركز شباب جديد.

 وقال محمد النوبي، أحد شباب محافظة أسوان: "مبادرة حياة كريمة حققت عددا كبيرا من الإنجازات داخل مركز إدفو وتم تسليم 14 مركز شباب من بين 57 مركز شباب يتم تنفيذها من أجل الاهتمام بالرياضة". 

وقال محمود السيد أحد أهالي مركو إدفو: "قرى أسوان تمتلئ بعدد كبير من المواهب الرياضية، فمراكز الشباب بالقرى مراكز نموذجية تضم كافة الألعاب والأنشطة الرياضية خاصة بعد التطويرات الشاملة التي نفتها الدولة المصرية، وقطاع كرة القدم أصبح لديه أفضل الملاعب المؤهلة للعب عليها وتتم المسابقات الرياضية باستمرار داخل القرى والإهتمام بالمنظومة الرياضية".

مراكز شباب حياة كريمه أسوان قرى قرى أسوان

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